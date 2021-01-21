Администрация Колпинского района удалила запись с призывом уберечь детей от несогласованных акций

Администраций Колпинского района 21 января опубликовала на своей странице в "ВКонтакте" обращение к родителям с просьбой защитить своих детей от "втягивания их в деструктивные действия". Эти действия могут привести к психологическим травмам в дальнейшем и непредсказуемым событиям уже сегодня, следовало из поста. Районная администрация в своей записи заявила, что в социальных сетях детей призывают принять участие в несогласованной акции:

"Сейчас во многих социальных сетях звучат призывы к детям принять участие в акции, которая не только не согласована, но и является откровенной провокацией".

Через два часа после публикации записи она пропала со страницы районной администрации. До этого внимание на нее обратил петербургский Telegram-канал "Ротонда".

Пресс-секретарь администрации Колпинского района Надежда Осипова сообщила ЗАКС.Ру, что они "поспешили" с публикацией. На самом деле это неактуальная для района информация, уточнила пресс-секретарь:

- У нас бывает такое, что мы что-то публикуем, потом удаляем. Такое может быть. Поспешили, опубликовали, не совсем актуальная для нас была информация.

Осипова добавила, что пока возвращать публикацию в ведомстве не намерены.

Отметим, сообщения с таким же текстом в течение дня публикуют петербургские школы и муниципалитеты. Похожая запись появилась и в группе "ВКонтакте" администрации Выборгского района, но текст отличается. Там так же просят родителей уберечь детей от вовлечение их в митинги и шествия:

"В последнее время в социальных сетях активно вовлекают несовершеннолетних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетировании. ‼Уважаемые родители! Контролируйте контакты своих детей в социальных сетях!"

В публикации администрации Выборгского района также перечисляется, какая административная и уголовная ответственность ждет участников несогласованных акций.

София Саттарова /фото: gov.spb.ru