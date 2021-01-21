Координатора штаба Навального в Омске оштрафовали за организацию акции из будущего

Координатора омского штаба Алексея Навального Ольгу Картавцеву признали виновной в организации несанкционированной акции, которая только должна пройти 23 января, и оштрафовали её на 20 тысяч рублей по ст. 20.2 ч. 2 КоАП.

"Мы будем обжаловать решение вплоть до ЕСПЧ. Как можно судить человека, когда акция еще не состоялась. Может, завтра Алексея Навального отпустят, и мы все отменим", - сообщила Картавцева в разговоре с "Коммерсантом", пояснив, что мероприятие всё равно состоится - невзирая на угрозы арестов.

Накануне штаб Навального в Омске посетили силовики, составившие на координатора протокол, а также изъявшие плакаты для предстоящего митинга.

Несанкционированные мероприятия в поддержку арестованного Навального планируются по всей стране 23 января. Генпрокуратура добивается блокировки сайтов с призывами к участию в мероприятии.