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19:16

Сумма штрафов для освещающего хабаровские протесты журналиста приблизилась к 400 тысячам рублей

фото ЗакС политика Сумма штрафов для освещающего хабаровские протесты журналиста приблизилась к 400 тысячам рублей

Журналист Дмитрий Тимошенко, работающий на протестных акциях в Хабаровске, получил очередной судебный штраф в размере 160 тысяч рублей, сообщает Sotavision. Как и предыдущие штрафы в январе, взыскание мотивировано нарушением с его стороны правил проведения публичных акций. Накануне по той же статье суд потребовал от медиаработника выплатить государству еще 150 тысяч рублей. Таким образом, меньше чем за месяц у сотрудника "Арсентьевских вестей" накопилось штрафов на сумму 395,5 тысяч рублей.

Напомним, что широкое протестное движение в Хабаровске началось вскоре после того, как в июле силовики задержали и вывезли в Москву бывшего губернатора Сергея Фургала, который с тех пор находится в СИЗО "Лефортово". Ему грозит серьезный срок по делу об организации убийств в 2000-е годы. Защищающие его хабаровчане требуют проведения суда в своем городе и не слишком дружелюбно настроены к Михаилу Дегтяреву, ставшему врио губернатора по решению президента.

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