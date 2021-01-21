Московские полицейские наведались к Альбац и Гудкову

Столичные полицейские попытались навестить по домашним адресам еще несколько известных общественных деятелей после аналогичного утреннего "обхода". Визиты носят профилактический характер: людей предостерегают от призывов к выходу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного политика Алексея Навального 23 января. "Интерфакс" пишет со ссылкой на представителя прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову, что силовики вынесли предупреждения о недопустимости выхода на субботнюю акцию 28 жителям столицы.

О визитах полиции к себе, в частности, сообщили в социальных сетях журналистка Евгения Альбац, политик Дмитрий Гудков и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. В свою очередь, во Пскове таким же образом навестили известную журналистку Светлану Прокопьеву.

Ранее в столице задержали за призывы к выходу на запрещенный митинг юриста ФБК Любовь Соболь.