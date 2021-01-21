18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:55

В Петербурге представили последнюю статистику по госпитализациям и числу вакцинированных

фото ЗакС политика В Петербурге представили последнюю статистику по госпитализациям и числу вакцинированных

За последние сутки с симптомами COVID-19 и подозрением на него госпитализировали 565 петербуржцев, о чем сообщается в новом отчете от городского координационного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Подчеркивается, что еще неделю назад, в прошлый четверг, ситуация была в полтора раза хуже (785 госпитализаций).

Общее число привившихся отечественной вакциной от коронавируса сегодня, 21 января, превысило 30-тысячный порог и составило 30159 горожан, из которых 5,3 тысяч человек прошли процедуру вакцинации целиком. Треть всех привившихся - это люди в возрасте старше шестидесяти лет, о чем рассказал профильный вице-губернатор Олег Эргашев.

Всего в городе продолжают действовать 70 пунктов вакцинации, в ближайшее время их появится еще 50 и, кроме того, создадут передвижные пункты. Сегодня же в город поступило более 62 тысяч доз вакцины "Спутник V". Чиновники планируют в течение двух ближайших недель внедрить автоматизированную систему учета доз вакцины, имеющихся в каждом из пунктов.

"Именно глядя на остатки, Комитет по здравоохранению, а именно амбулаторный отдел, формирует распоряжение для фармацевтической базы, для того чтобы фармбаза развозила по тем или иным пунктам недостающее", - цитирует ТАСС зампреда комитета по здравоохранению Андрея Сарану.

По его данным, быстрее всего вакцина расходуется в пунктах на территории Красногвардейского и Приморского районов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:19 Кузнечный переулок вновь лишают ЗНОПа

20:58 Навальный не получил ни одного письма в СИЗО

20:55 В Петербурге представили последнюю статистику по госпитализациям и числу вакцинированных

20:16 Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" проведут совместный съезд в феврале

19:40 Московские полицейские наведались к Альбац и Гудкову

19:16 Сумма штрафов для освещающего хабаровские протесты журналиста приблизилась к 400 тысячам рублей

18:52 В Татарстане СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках из-за акции 23 января

18:49 Смольный не готов ни выкупить у "Газпрома", ни обменять участок Охтинского мыса

18:36 В Смольном призвали петербуржцев быть бдительнее из-за надвигающегося снегопада

18:26 До конца лета на Исаакиевской площади заново откроется памятник Николаю I

18:14 Муниципал: В МО "Аптекарский остров" начали поиски нового главы местной администрации

18:11 Координатора штаба Навального в Омске оштрафовали за организацию акции из будущего

17:45 Администрация Колпинского района удалила запись с призывом уберечь детей от несогласованных акций

17:39 Генпрокурор уверен в обоснованности обвинения, предъявленного Ивану Сафронову

17:36 В Ленобласти стали быстрее тестировать на коронавирус

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru