Навальный не получил ни одного письма в СИЗО

С момента своего попадания в СИЗО "Матросская тишина" оппозиционер Алексей Навальный не получил ни одного письма, пишет "Медуза" со ссылкой на его адвоката Ольгу Михалову.

"Никаких писем он не получал, ни одного. <...> Он находится в информационном вакууме. Просил передать всем привет", - рассказала женщина.

Ранее на техническую невозможность отправить письмо Навальному через сайт ФСИН пожаловались его супруга Юлия и организация "Росузник". На этой же неделе стало известно о новом распорядке работы столичных изоляторов: в них на неопределенный срок запретили свидания и прием посылок, объясняя это противоэпидемическими соображениями.

Навального арестовали 18 января, причем суд провели в отделе полиции Химок. В СИЗО политику предстоит дождаться другого суда, на котором решится вопрос о замене ему условного срока на реальный в рамках дела "Ив Роше". Всю неделю в двух столицах проходят акции в его поддержку, на которых происходят массовые задержания.