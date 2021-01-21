Кузнечный переулок вновь лишают ЗНОПа

Скверу в Кузнечном переулке вновь угрожает застройка. В ходе первого чтения поправок в закон Петербурга о зеленых насаждениях общего пользования ему решили дать охранный статус, а перед вторым - предложили опять этого статуса лишить. В Смольном объясняют, что в год 200-летия Федора Достоевского территорию могут использовать для увековечивания памяти о писателе. Хотя формально поправку об исключении территории из перечня ЗНОП подготовила комиссия ЗакСа по городскому хозяйству, большинство ее членов не стали голосовать против исключения предложения из общего пакета, а оппозиционеры заявили, что губернатор подставил "Единую Россию".

"Под защитой" между чтениями

Ко второму чтению изменений в закон Петербурга о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП) парламентская комиссия по городскому хозяйству подготовила 27 поправок. Все они были рекомендованы к принятию на заседании 21 января.

Недовольство внутри комиссии вызвало только одно предложение - об исключении из охранного перечня участка между домами №№ 5 и 9 по Кузнечному переулку. Здесь с 1970-х годов расположен безымянный сквер, благоустроенный жителями. В 2019 году местное население активно выступало против уничтожения значительной части зеленой зоны за счет расширения музея Федора Достоевского. Концепт нового корпуса музея, предложенный фондом "Петербург Достоевского", критиковали и градозащитники, утверждавшие, что современное здание с подземным паркингом не впишется в архитектуру старого Петербурга.

В мае 2019 года жителей поддержал Александр Беглов, готовившийся в то время к губернаторским выборам. Глава города назвал строительство на месте сквера недопустимым и заявил, что участок необходимо внести в перечень зеленых насаждений общего пользования. В городской парламент внесли сразу два законопроекта, защищающие эту территорию. Первую - депутат от "Яблока" Борис Вишневский, вторую - фракция "Единая Россия". Документы так и не были приняты, но в ноябре 2020 года Беглов включил сквер в Кузнечном переулке в список территорий для включения в список ЗНОП. ЗакС принял поправки губернатора в первом чтении в декабре. Ко второму чтению поступило новое предложение - вернуть все как было. Формально, оно вошло в пакет поправок от комиссии по городскому хозяйству, но некоторые депутаты увидели в этом хитрую игру Смольного.

- Негоже губернатору засовывать голову, как страусу, в песок или я не знаю еще куда в связи с такого рода вопросами, - сказал с трибуны лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев. - Типа губернатор внес, а депутаты отвергли. Теперь депутаты виноваты будут, "Единая Россия" несчастная корячится тут над этим вопросам. Она виновата будет в связи с тем, что зеленую зону из Кузнечного переулка убрали. Зачем губернатор подставляет "Единую Россию"? Считаю, что в этом есть своя интрига даже. "Единой России" нельзя поддаваться на такие вещи, мне ее даже жалко.

Его поддержал депутат Вишневский из "Яблока":

- Все взрослые люди, все всё прекрасно понимают. В 2019 году были какие выборы? Выборы губернатора, и губернатору надо было выглядеть защитником зеленых насаждений. В 2021 году выборы уже в Законодательное собрание.

Представитель Беглова в ЗакСе Юрий Шестериков напомнил, что в 2021 году в городе будут отмечать 200 лет со дня рождения Федора Достоевского. По словам чиновника, в Смольном рассматривали разные варианты увековечивания памяти писателя и пришли к выводу, что места лучше, чем рядом с его мемориальной квартирой, нет.

- Будет ли здесь строительство, мы не знаем. Мы знаем, что того проекта, который там был, не будет, а будет ли там что-то - мы не знаем. Какое-то решение нужно выработать. Поэтому, я так понимаю, и есть предложение участок вырезать, - сказал Шестериков.

Председатель комиссии по городскому хозяйству, единоросс Сергей Никешин также обратил внимание, что никаких решений о строительстве в Кузнечном переулке пока не принималось. Он напомнил, что накануне в Мариинском дворце о необходимости развития музея Достоевского заявил новый вице-губернатор по культуре Борис Пиотровский.

- В какой форме это развитие будет, пристрой или памятник, этого никто не знает, - добавил депутат.

Поправки комиссии приняли в два этапа. Сначала - за основу, а затем, по предложению Вишневского, проголосовали за исключение поправки по Кузнечному переулку. Вишневского поддержал только Ковалев. Но и "против" проголосовали лишь два депутата - члены "Единой России" Андрей Анохин и Александр Тетердинко. Предложение "яблочника" принято не было, но большинство представителей партии власти предпочли по нему воздержаться.

Что еще предлагают изменить

Комиссия рекомендовала к принятию поправку, по которой статус ЗНОП сохраняется за 32,5 га парка Интернационалистов. Согласно документу, уже принятому Заксобранием в первом чтении, площадь парка должна была уменьшится почти на гектар за счет участка вдоль Южного шоссе. Смольный планировал расширить эту трассу, забрав часть зеленой зоны. Против этого проекта активно выступали депутаты от Партии Роста и муниципальный совет МО № 72. Руководитель группы экспертов комиссии по городскому хозяйству Александр Карпов подтвердил ЗАКС.Ру, что комиссией вернуть статус ЗНОП предлагается именно участку вдоль Южного шоссе.

Согласно другой поправке, под защиту возвращается территория Митрофаньевского кладбища. В ЗакСе долго боролись за включение этого места в перечень ЗНОП, но после первого чтения принимаемого сейчас законопроекта Смольного, территория вновь лишилась охранного статуса. За его предстоящее возвращение коллег поблагодарил единоросс Андрей Анохин.

Рекомендовано вернуть под защиту от застройки 1 га в Полежаевском парке и 0,4 га в Приморском парке Победы, которые Смольный планировал лишить статуса ЗНОП. Предложено не исключать из зон зеленых насаждений общего пользования Литовский сад. Ранее поправку в защиту данной территории пообещала внести Надежда Тихонова из "Справедливой России".

В пакет поправок от комиссии вошел сквер у дома № 112 по улице Савушкина. На этом месте когда-то планировалось строительство бизнес-центра "Астана", но даже после его отмены год за годом участок не удавалось включить в список ЗНОП. В этом году подготовить поправки в защиту сквера обещали, как минимум, коммунисты и "Яблоко".

Депутат Вишневский отметил также, что комиссия предложила не исключать два сквера в Свечном переулке, за которые он боролся с муниципалами из Владимирского округа.

Еще больше предложено сократить парк Собственная дача в Петергофе. Сейчас к ЗНОП относится 65,8 его гектар. После первого чтения осталось 37,8 га. Комиссия рекомендовала урезать еще, до 36,6 га. В ЗакСе это объяснили технической корректировкой.

Наконец, статуса ЗНОП хотят лишить участок на проспекте Маршала Блюхера между проспектами Энергетиков и Лабораторным. Ранее за него активно боролась "Зеленая коалиция". По словам Никешина, у территории не может быть охранного статуса, поскольку под ней проходит линия электропередач. Единоросс отметил, что участок все равно защищен от возможной застройки генпланом.

Сергей Еремеев

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