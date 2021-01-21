Полиция пришла домой к главе Штаба Навального в Петербурге

Вечером 21 января сотрудники правоохранительных органов явились к месту проживания главы Штаба Алексея Навального в Петербурге Ирине Фатьяновой. Об этом сама активистка сообщила в Twitter и в своем Telegram-канале.

Застать Фатьянову дома полицейским не удалось. По ее словам, ее соседу предложили подписать некую бумагу, но он отказался. Причины визита правоохранителей неизвестны. "Что хотели не ясно, либо задержать, либо вручить предостережение", - написала Ирина Фатьянова.

Глава регионального штаба оппозиционера в своем посте удивляется, что "столько сотрудников полиции, прокуратуры, Роскомнадзора, администраций, и даже директора школ и ректора вузов тратят время", чтобы помешать людям выразить свой протест против ареста Навального и нарушения своих прав.

Ранее в соцсетях штабов политика сообщалось также, что полиция приходила к активистам в Калининграде и Краснодаре. В Москве 21 января связи с анонсированной акцией протеста были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Владлен Лось, Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Георгий Албуров.

Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов