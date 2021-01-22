Не доросли до протестов

Петербургские школы, муниципалитеты и районные администрации 21 января массово стали публиковать обращения к родителям с просьбой уберечь детей от участия в несогласованных акциях. По их словам, в соцсетях якобы распространяются призывы к несовершеннолетним о том, чтобы они пришли на протест.

Ближайшая планируемая акция - протест 23 января, который анонсировал оппозиционер Алексей Навальный. Штабы его организации в разных российских городах уже заявили о намерении организовать митинги и шествия, Петербург исключением не стал. Согласовывать акцию с властями города сторонники Навального не стали.

Ведомства и образовательные организации города напрямую не пишут, что речь идет именно об этом мероприятии. В своем обращении к родителям они просят их оградить детей от "акции, которая не только не согласована, но и является откровенной провокацией". В сообщении утверждается, что несовершеннолетних втягивают в деструктивные действия, который впоследствии могут сказаться на их психике или привести к "непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня".

Такую публикацию в своей группе "ВКонтакте", например, разместила администрация Колпинского района, на что обратил внимание Telegram-канал "Ротонда".

Правда долго запись не продержалась - всего около двух часов - затем ее удалили. Пресс-секретарь районной администрации Надежда Осипова сообщила ЗАКС.Ру, что они "поспешили" с публикацией:

- У нас бывает такое, что мы что-то публикуем, потом удаляем. Такое может быть. Поспешили, опубликовали, не совсем актуальная для нас была информация.

В группах же городских школ обращения продолжали публиковать, как и на страницах ряда муниципальных образований Петербурга. В частности, подобную запись можно увидеть в группах округов Петроградского района, в МО "Сампсониевское" и "Шувалово-Озерки".

Причем "Сампсониевское", "Посадский" и "Кронверкское" разместили обращение к родителям и на собственных сайтах. В администрации муниципалитета "Сампсониевское" на звонок корреспондента ЗАКС.Ру ответила девушка, которая сначала попросила подождать, а затем положила трубку. После этого телефон МО был занят, а запись пропала как из группы "ВКонтакте", так и с сайта округа.

Замглавы местной администрации МО "Посадский" Марина Пашко сообщила ЗАКС.Ру, что их муниципалитет разместил публикацию в рамках профилактики правонарушений. Речь в записи необязательно идет о митингах, заявила чиновница:

- Акции - не имеется в виду митинги. Бывают и "группы смерти", и все… У нас профилактика правонарушений. Причем размещаем любую информацию, найденную на сайтах. Один округ опубликовал, мы имеем право опубликовать тоже.

Все публикации в группах муниципалитетов, школ и администрации Колпинского района были идентичны, а вот чиновники Выборгского района ту же информацию подали немного другими словами. В публикации районной администрации нет слов о психических травмах и непредсказуемых последствиях, но осталось заявление, что несовершеннолетних вовлекают в участие в "несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетировании". Также в записи перечисляется, какое административное и уголовное наказание ждет участников несанкционированных акций.

О санкционированных и несанкционированных митингах рассказывали студентам в городском колледже водных ресурсов. "Фонтанка" со ссылкой на замдиректора по учебно-воспитательной работе колледжа Юлию Бондаренко сообщила, что беседы проходили "в связи с запланированным большим митингом". Директор организации и депутат МО "Ульянка" Валерий Андреев сообщил ЗАКС.Ру, что это было плановое обучение законодательству. Такие мероприятия в колледже проводятся регулярно, заявил Андреев.

Информация о планируемой 23 января акции в разных российских городах и призывы идти на нее действительно активно распространяются в социальных сетях. Ее публикуют как сотрудники организаций Навального, так и не причастные к их деятельности люди. В частности, на разных платформах обращается к горожанам Штаб оппозиционера в Петербурге. Глава реготделения организации Ирина Фатьянова заявила ЗАКС.Ру, что их сообщения не направлены конкретно несовершеннолетним или совершеннолетним. Штаб просто сообщает о планируемых акциях и видеть эту информацию могут разные люди, добавила Фатьянова.

В одной из самых популярных среди современной молодежи социальных сетей TikTok регулярно размещаются видеозаписи о субботней акции, среди них встречаются и призывы. Напрямую слов о том, что несовершеннолетним надо идти на мероприятие, ЗАКС.Ру найти не удалось. При этом, ряд аккаунтов, с которых опубликованы видео с предложением пойти гулять в субботу, явно принадлежат не достигшим 18 лет людям: в их профилях есть видео о школьных проблемах, признаниями о своем возрасте или записи, снятые в среднем общеобразовательном учреждении.

В основном, пользователи TikTok рассказывают, в чем они собираются идти на митинг, что лучше взять с собой или наоборот не брать. Например, очень многие советуют своим подписчикам оставить паспорт дома. В некоторых видеозаписях, молодые люди все же объясняют, что без паспорта полицейские могут задержать человека на 48 часов для установления личности.

В официальном аккаунте самого Алексея Навального в TikTok никаких призывов к акции 23 января нет. Последний пост - просьба прорекламировать его расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Предложения принять участие в ближайшей акции встречаются и в других социальных сетях - в основном, в Facebook и Twitter. При этом, в том же TikTok есть и записи с просьбой к несовершеннолетним не выходить на митинг в субботу.

Мнение о том, что не достигшим 18 лет людям стоит воздержаться от участия в публичных акциях, высказал депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Сергей Соловьев. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что у несовершеннолетних пока нет жизненного опыта - "они не разбираются в этих вопросах". Прежде всего люди люди, не достигшие 18 лет, должны учиться, считает парламентарий.

- Я, конечно, категорически против. Лучше бы они занимались учебой, чем участвовали в политической жизни. Придет время, повзрослеют, будут голосовать... И свое отношение ко всем политическим процессам надо выражать на избирательных участках, а не на каких-то там митингах и так далее, - сказал Соловьев.

Его коллега по ЗакСу от "Яблока" Борис Вишневский заявил ЗАКС.Ру, что не советовал бы несовершеннолетним выходить на политические акции. В частности, из-за того, что это может обернуться большими проблемами для них и их родителей, отметил депутат. Он напомнил, что несовершеннолетнего после задержания могут передать только в руки законного представителя или отправить в спецприемник для не достигших 18 лет.

- Я не могу ничего запретить. Они свободные граждане нашей страны. Но проблема в том, что их задержание обернется большой головной болью для родителей. И уж точно надо, чтобы родители были все время на связи, - заявил Вишневский.

Он напомнил, что в законе нет запрета кому-либо принимать участие в мирных акциях. Кроме этого, по 54-му федеральному закону лица с 16 лет могут даже организовывать митинги и собрания, добавил "яблочник".

Глава Штаба Навального в Петербурге Фатьянова тоже отметила, что законодательство позволяет принимать участие в политических мероприятиях всем желающим. По ее словам, несовершеннолетние регулярно принимают участие в различных акциях. В том числе и проправительственных, заявила Фатьянова.

- Позиция Штаба такая: если вдруг какой-то несовершеннолетний захочет пойти на акцию, то он должен трижды подумать, потому что, действительно, мы знаем, как ведет себя власть - очень некрасиво в отношении мирных граждан. Как мне кажется, ему стоит поговорить со своими родителями, узнать, может быть, предложить пойти вместе, - считает глава Штаба.

По ее мнению, сейчас власти в очередной раз хотят преподнести все таким образом, будто на митинги Навального ходят одни школьники. Она утверждает, что основная аудитория их организации - это люди 25-45 лет. Использование же учебных учреждений для предупреждения родителей или студентов о недопустимости участия в акции Фатьянова назвала "омерзительным". Это давление на учителей и учеников и привнесение политики в школу, считает глава Штаба Навального в Петербурге.

София Саттарова

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