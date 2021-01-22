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11:14

COVID-19 выявили у 21,5 тысячи россиян; Петербург вновь обошёл Москву по приросту заражённых

фото ЗакС политика COVID-19 выявили у 21,5 тысячи россиян; Петербург вновь обошёл Москву по приросту заражённых

Согласно последней сводке по суточному приросту COVID-инфицированных граждан, за минувшие 24 часа заболевание обнаружили у 21 513 россиян, таким образом, с начала пандемии в стране заразились 3 677 352 человека, оповестили в оперативном штабе.

В очередной раз Петербург "обогнал" Москву по количеству новых заболевших: в городе на Неве коронавирус подтвердился у 3104 местных жителей, в столице - у 3037-ми. Следом идут Московская область (1 142), Нижегородская область (491) и Свердловская область (385).

За сутки летальная COVID-статистика пополнилась 580 смертями. Общее количество жертв инфекции с начала пандемии в стране достигло отметки 68 412.

Излечились при этом ещё 27 318 человек, всего болезнь побороли 3 081 536 россиян.

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