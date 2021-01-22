Мишустин уволил главу упраздненной Россвязи Духовницкого

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главы Федерального агентства связи Олега Духовницкого в связи с упразднением ведомства, постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Путин подписал указ о ликвидации Россвязи и Роспечати. Указывалось, что это было сделано для оптимизации госуправления в сфере цифрового развития.

Функции Россвязи перейдут Минцифры.

С 1 января 2021 года в России началась реформа системы госуправления, которая продлится до апреля. Ожидается, что в ее рамках сократят штаты в министерствах и региональных подразделениях на 5-10%.