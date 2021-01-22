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11:47

В петербургском метрополитене ожидают снижение на 22% пассажиропотока в 2021 году

фото ЗакС политика В петербургском метрополитене ожидают снижение на 22% пассажиропотока в 2021 году

Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин ожидает снижения пассажиропотока городской подземки, прогнозируя, что в текущем году данным видом транспорта воспользуются порядка 595 млн человек, делится "Коммерсант".

"В 2021 году по отношению к 2019 году мы планируем обслужить на 22% меньше пассажиров. Объем транспортной работы сократится на 7%", - отчитался Козин.

В 2019 году метро воспользовались 762 млн человек. В прошлом же году из-за пандемии коронавирусной инфекции общий пассажиропоток петербургского транспорта упал на 30-35%, напомнил глава предприятия.

Соответственно, 2020-й оказался для метрополитена убыточным. На прошлый год план по выручке от продажи билетов составлял 23 млрд рублей, однако на деле составил лишь 16 млрд.

"Прибыль от прочей деятельности была запланирована на уровне 1,15 миллиарда рублей, реально мы получили 925 миллионов рублей. Транспортная работа была оптимизирована, расходы снижены на общую сумму 3,1 миллиарда рублей, этого получилось добиться за счет сокращения работы метрополитена, закрытия 17 вестибюлей и одной станции "Зенит"", – заключил Козин.

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