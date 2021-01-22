В ЗакСе решили рассмотреть 3 февраля вопрос об аренде участков для парковок во дворах

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга 22 января решил рекомендовать для принятия за основу инициативу о праве жителей многоквартирных домов взять в аренду участки в своих дворах для размещения парковок.

Ожидалось, что этот законопроект примут в первом чтении 20 января, но его убрали из повестки, чтобы провести дополнительное обсуждение. Председатель комитета Денис Четырбок ("Единая Россия") заявил, что документ рассмотрят 3 февраля, после чего рабочая группа начнет подготовку поправок. Их рекомендовано принимать до 1 мая.

Четырбок подчеркнул, что жители сами заявляют о готовности платить за аренду площадок. Это подтвердили участники инициативных групп жильцов, которых тоже пригласили на заседание комитета.

Против принятия законопроекта выступили представители комитета имущественных отношений и комитета по контролю за имуществом. В частности, заместитель председателя КИО Мария Мельникова сказала, что инициативу необходимо доработать, так как к ней остается много вопросов.

- Для нас кажется дискуссионным вопрос по порядку выбора этих земельных участков. Что значит "смежные земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома"?.. Кто будет субъектом таких правоотношений. "Собственники помещений в многоквартирных домах" - это будет инициативная группа граждан, решение общего собрания, кто-то отдельный из собственников дома, кто будет выступать арендатором участка? Собирать деньги будут общим собранием или арендатор будет платить из своих? - озвучила свои сомнения Мельникова.

Однако депутаты настояли на том, что оттягивать принятие документа нельзя. Они полагают, что необходимо утвердить законопроект в рамочном виде, а затем дополнить его всеми необходимыми поправками.

- Можно 100 лет обсуждать, а потом умереть, и ничего не будет. Давайте переходить к конкретике. Если наш закон плох, пусть чиновники помогут нам подготовить хороший закон, - предложил единоросс Алексей Цивилев.

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