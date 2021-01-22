18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:41

Полиция пришла к юристке Михайловой и журналисту Френкелю с предостережением из-за акции 23 января

фото ЗакС политика Полиция пришла к юристке Михайловой и журналисту Френкелю с предостережением из-за акции 23 января

Петербургские правоохранители навестили юристку Варвару Михайлову и журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля и вручили им предостережения о незаконности участия в акции в поддержку Алексея Навального 23 января, информирует "Апология протеста" у себя в Telegram-канале.

Накануне полиция начала приходить к политическим активистам в разных российских городах и вручать предостережения о незаконности участия в несанкционированных акциях.

Так, по оперативной сводке "ОВД-Инфо", в Краснодаре задержали координатора местного штаба Навального Анастасию Панченко. В Липецке штаб Навального сообщает о задержании местной сторонницы политика Галины Гребенниковой. В Калининграде на трое суток ареста отправили "навальниста" Раграна Рейна. Во Владивостоке под арест отправилась глава штаба Екатерина Ведерникова. Задержан координатор новосибирского штаба Сергей Бойко с помощницей.

Кроме того, полицейские навещают и работников СМИ - например, они были дома у псковской журналистки Светланы Прокопьевой; приходили к Евгении Альбац, Александру Плющеву и другим.

В Москве 21 января в связи с анонсированным протестом были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Владлен ЛосьЛюбовь Соболь, Кира Ярмыш и Георгий Албуров. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:58 Ковалев внес поправку о придании скверу в Кузнечном переулка статуса ЗНОП

14:47 "Яблоко" призывает власти отказаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов

14:46 Муниципал: Суд обязал администрацию МО "Сосновая поляна" за месяц сделать тротуар

14:26 "Открытые медиа": Депутаты Госдумы Агаев и Шурчанов "голосовали" за законопроекты, будучи при смерти

14:10 Адвокат: К делу Соболь прикрепили пустой протокол в качестве доказательства её вины

13:51 "Близко к нулю": в Петербурге появилось граффити о народном терпении

13:46 Шишкину рекомендовали переизбрать председателем "Справедливой России" в Петербурге

13:42 Пресс-секретаря Навального Ярмыш арестовали на 9 суток за призывы к протесту 23 января

13:21 ЕСПЧ присудил компенсацию калининградцу, осужденному за пост о теракте в УФСБ Архангельска

13:12 "Хорошая, качественная клюква": Песков оценил расследование Навального о "дворце Путина"

12:43 "Как таковой акции нет": Песков прокомментировал анонсированные на 23 января акции протеста

12:41 Полиция пришла к юристке Михайловой и журналисту Френкелю с предостережением из-за акции 23 января

12:23 ККИ выселил нелегальные сауну, бар, офис и магазины

12:15 МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в протестах 23 января

12:07 В ЗакСе решили рассмотреть 3 февраля вопрос об аренде участков для парковок во дворах

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru