"Как таковой акции нет": Песков прокомментировал анонсированные на 23 января акции протеста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает естественным предупреждения со стороны ведомств о недопустимости участия в несогласованной акции протеста 23 января, передает "Медуза".

"Налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. И поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения, которые предупреждают о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона", - сказал Песков.

По словам Пескова, Кремль придерживается позиции "безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее". На вопрос, в чем может быть причина ажиотажа по поводу акции в соцсетях, и что могло вызвать недовольство людей, которые собираются в ней участвовать, Песков заявил, что "как таковой акции нет".

"Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов", - утверждает представитель Кремля.

Ранее штабы Навального анонсировали акции протеста по всей России в ближайшие выходные. После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, задерживать сотрудников штабов Навального и ФБК*, а в школах, муниципалитетах и администрациях районов Петербурга призвали родителей уберечь детей от участия в несогласованных митингах. Обращались даже к родителям детсадовцев. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов