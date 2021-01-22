ЕСПЧ присудил компенсацию калининградцу, осужденному за пост о теракте в УФСБ Архангельска

Европейский суд по правам человека назначил 1 700 евро компенсации калининградскому анархисту Вячеславу Лукичеву, осужденному за оправдание терроризма из-за заметки о теракте в здании управления ФСБ в Архангельске, передает "Мемориал"*.

В марте 2019 года Лукичёву присудили 300 тысяч рублей штрафа за пост с комментарием о предсмертной записке студента Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв.

В поле зрения правоохранителей Лукичёв попал в ноябре 2018 года: молодого человека заключили в СИЗО вплоть до вынесения приговора.

Калининградец оспаривал неправомерный арест и длительное содержание под стражей.

ЕСПЧ установил, что в случае Лукичева было нарушено право на судебное разбирательство в течение разумного срока, поскольку следствие при продлении ареста повторило доводы из первого ходатайства, а также право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности заключения под стражу, поскольку апелляцию на продление ареста рассмотрели спустя 26 дней (пункты 3 и 4 статьи 5 Европейской конвенции).

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "теракт".

* "Мемориал" признан НКО-иностранным агентом в России