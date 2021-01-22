Шишкину рекомендовали переизбрать председателем "Справедливой России" в Петербурге

Президиум центрального совета "Справедливой России" выступил за продление полномочий председателя петербургского отделения партии Марины Шишкиной.

Ее рекомендовано переизбрать на региональной конференции справедливороссов, которая состоится в феврале. Точная дата мероприятия пока не определена.

Также на конференции петербургские партийцы выдвинут своих делегатов на съезд СР, который состоится 22 февраля. В этот же день свои съезды проведут партии "За Правду" и "Патриоты России", с которыми эсеры намерены объедининиться.

Шишкина руководит петербургскими справедливороссами с 2017 года. Ее полномочия истекают в марте. В петербургском отделении партии ЗАКС.Ру заявили, что решение рекомендовать кандидатуру Шишкиной уже в январе свидетельствует о том, что ситуация в регионе стабильная и объединение трех партий на нее никак не повлияет.

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