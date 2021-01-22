"Близко к нулю": в Петербурге появилось граффити о народном терпении

Художники арт-группы "Явь" создали на Литейном проспекте арт-объект, посвященный народному терпению, о своей новой работе они рассказали во "ВКонтакте".

По словам авторов работы, задумка появилась у них еще в мае 2020 года, но они решили оставить ее на потом.

"Мы решили сделать ее именно тогда, когда наше терпение действительно будет близко к нулю. И этот момент настал", - рассказали в "Яви".

"В России творится какой-то фарс, театр абсурда. Навальный лишь повод. Наше терпение истощалось медленно, год за годом. Мизерные зарплаты учителей и врачей, маленькие пенсии, отвратительный уровень медицины, ужасное образование, невозможность нормального ведения бизнеса, неквалифицированные кадры на госдолжностях, коррупция, государственное преследование ярких, активных, умных пассионариев, вечные попытки власти все и вся запретить, ничтожное финансирование науки, уничтожение Роскосмоса и Пулковской обсерватории", - заявили художники, подчеркнув, что это им "ужасно надоело".

18 января Алексея Навального арестовали до суда по замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, заседание горсуда Химок прошло прямо в отделении полиции. Политика задержали сразу после того, как он вернулся в Москву из Германии, где восстанавливался после отравления в августе.

На следующий день, 19 января, на YouTube появился почти двухчасовой фильм о дворце под Геленджиком , который связывают с президентом Владимиром Путиным. Также штабы Навального по всей России объявили о намерении выйти на акции протеста в ближайшие выходные.

фото: Иван Петров / Тардиграда