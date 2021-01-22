Адвокат: К делу Соболь прикрепили пустой протокол в качестве доказательства её вины

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин опубликовал у себя в Twitter фотографию из зала суда, где сейчас рассматривается дело юриста Фонда борьбы с коррупцией*.

В качестве доказательства вины Соболь представили пустой административный протокол.

Юристку, напомним, задержали накануне вечером за публичные призывы к выходу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного политика Алексея Навального 23 января.

Ранее сегодня суд отправил под 9-суточный административный арест пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

В Москве 21 января в связи с анонсированным протестом были задержаны и другие сотрудники ФБК - Владлен Лось и Георгий Албуров.

Самое лучшее доказательство вины Любови @SobolLubov в совершении административного правонарушения - это пустой протокол 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/eXmFBPg34q — Воронин Владимир (@vb_voronin) January 22, 2021

*Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом в России