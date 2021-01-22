"Открытые медиа": Депутаты Госдумы Агаев и Шурчанов "голосовали" за законопроекты, будучи при смерти

В системе учета и анализа результатов голосований депутатов Госдумы на заседаниях есть данные о том, что депутаты от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов "проголосовали" по ряду законопроектов, будучи при смерти, обратили внимание "Открытые медиа".

Согласно этим данным, в день своей смерти Агаев "голосовал" за принятие в первом чтении законопроектов о порядке создания казачьих обществ, о порядке хранения и использования нотариальных документов, а также об обеспечении доступа близких родственников пациента к информации о его состоянии здоровья, в том числе после смерти пациента, и других законопроектов.

Запред фракции КПРФ Николай Коломойцев пояснил, что за умиравшего депутата могли проголосовать его коллеги, занимающие соседние кресла. "Он же с единороссами рядом сидел", - отметил Коломойцев. При этом вице-спикер Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что депутатам запрещено голосовать друга за друга, и исключений быть не может.

Шурчанов, который умер от коронавируса 18 декабря 2020 года, по данным системы, "голосовал" на заседаниях 8-9 и 15-16 декабря – хотя перед смертью три недели был в коме, как сообщал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

И Агаев, и Шурчанов умерли от коронавируса. Агаев стал первым умершим от этой болезни депутатом Госдумы.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.