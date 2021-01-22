Суд обязал администрацию МО "Сосновая поляна" за месяц сделать тротуар

Красносельский районный суд Петербурга удовлетворил требование жильцов ЖК "Английская миля" и обязал местную администрацию МО "Сосновая поляна" обеспечить размещение и содержание тротуара от здания по адресу Петергофское шоссе, дом 84, корпус 19 до улицы Маршала Мерецкова. Об этом 22 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Администрацию обязали исполнить решение суда в течение 30 дней после его вступления в силу.

Отметим, что изначально истцы подали в суд на муниципалов и на руководство Красносельского района. Причем представители МО "Сосновая поляна" утверждали, что обязательства по организации тротуара лежат на администрации района.

Суд признал незаконным бездействий администрации муниципалитета, выразившееся в неисполнении полномочий по решению вопроса местного значения.