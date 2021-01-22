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Муниципал

14:46

Суд обязал администрацию МО "Сосновая поляна" за месяц сделать тротуар

фото ЗакС политика Суд обязал администрацию МО "Сосновая поляна" за месяц сделать тротуар

Красносельский районный суд Петербурга удовлетворил требование жильцов ЖК "Английская миля" и обязал местную администрацию МО "Сосновая поляна" обеспечить размещение и содержание тротуара от здания по адресу Петергофское шоссе, дом 84, корпус 19 до улицы Маршала Мерецкова. Об этом 22 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Администрацию обязали исполнить решение суда в течение 30 дней после его вступления в силу.

Отметим, что изначально истцы подали в суд на муниципалов и на руководство Красносельского района. Причем представители МО "Сосновая поляна" утверждали, что обязательства по организации тротуара лежат на администрации района. 

Суд признал незаконным бездействий администрации муниципалитета, выразившееся в неисполнении полномочий по решению вопроса местного значения.

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