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14:53

Как себя вести и куда обращаться задержанным в Петербурге

В Петербурге регулярно проходят протестные акции по разным поводам. При этом, постановление правительства города об антикоронавирусных ограничениях запрещает проводить и посещать публичные мероприятия. На этом основании в последние месяцы полицейские задерживают активистов, которые собираются даже небольшими группами или встают в пикет. ЗАКС.Ру решил напомнить, что необходимо делать, если вас задержали.

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Главное при задержании - сохранять спокойствие, утверждает правозащитный проект "ОВД-Инфо".  Организация советует при возможности заснять свое задержание на видео - снимать полицейских при исполнении не запрещено законом. Еще было бы хорошо взять контакты у свидетелей задержания, так как это может пригодиться в будущем. Время задержания следует зафиксировать, а сразу же после этого сообщить о случившимся близким и/или правозащитникам. "ОВД-Инфо" также советует постараться выяснить, ФИО, номер жетона и отличительные признаки сотрудника правоохранительных органов, который произвел задержание.

Полицейский, росгвардеец и ОМОНовец по закону должны представиться и объяснить причину препровождение в автозак, но на деле этого может не произойти. Также стоит отметить, что фактически время задержания отсчитывается с того момента, как человека доставили в отдел полиции. Это время не может превышать трех часов, если планируется составить протокол об административном правонарушении по статье, которая не подразумевает ареста. Если же задержанному грозит арест, то содержание в отделе может составлять до 48 часов. 

"ОВД-Инфо" пишет, что в отделе полиции следует требовать немедленного внесения в книгу учета ФИО всех доставленных - это как раз позволит установить, с какого момента отсчитывать время задержания. Правозащитный проект напоминает, что ни в коем случае нельзя подписывать пустые листы и обязательно надо проверить указанное в протоколе о доставлении в отдел и правонарушении время приезда в отдел. 

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памятка "ОВД-Инфо"

Юристы "Апологии протеста" советуют в объяснениях или протоколах написать фактическое время задержания (когда отвели в автозак), когда привезли к отделу и когда составляют документ. Также в протоколе или объяснении, по мнению юристов, следует писать о своем несогласии с вменяемыми нарушениями:

"С фактическими обстоятельствами, изложенными в протоколе, не согласен. Каких-либо правонарушений не совершал, планировал выразить своё мнение по поводу <...> в установленном законом порядке, однако был задержан полицейскими, которые не представились и не объяснили мне причины и основания задержания. Задержание и доставление в отдел полиции считаю незаконным".

Если при задержании или в отделе человек получил травмы, то это также надо указать в документе, уточняет "Апология протеста". Организация пишет, что человек в праве отказаться от фотографирования и дактилоскопической регистрации (дать отпечатки пальцев), если его личность уже установлена. 

Не обязательно сообщать полицейским и свое место работы или учебы, пишут юристы "Команды 29". Они также советуют зачеркнуть все оставшиеся пустыми строчки в протоколе, чтобы никто ничего больше не мог вписать. 

Вообще, по мнению "Команды 29", протокол лучше составлять в присутствии адвоката. Выбрать себе защитника лучше заранее, написать на него доверенность и требовать допустить его в отдел. Если этого сделать не удалось, то некоторые политические и правозащитные организации предлагают свою поддержку задержанным.

В частности, регулярно помогают "ОВД-Инфо" и "Апология протеста". Связаться с ними можно через Telegram-ботов @OvdInfoBot и @ApologiaHelp. Также у "ОВД-Инфо" есть горячая линия: 8-800-707-05-28

В Петербурге работает "Группа помощи задержанным", у которой два телефона горячей линии: 363-43-18 и 987-82-31. Поддерживают активистов, оказавшихся в отделах, в городском отделении партии "Яблоко" совместно с "Правозащитным советом Санкт-Петербурга". Их горячая линия в регионе: 8-800-707-87-61

Правозащитникам лучше сразу сообщить свое ФИО, дату рождения и отдел полиции.

Если полицейские отказываются пускать защитника к задержанному в отдел, то стоит написать ходатайство о его допуске на имя начальника отдела, которое можно найти в интернете, сообщает "Команда 29". Там же отмечают, что следует составить акт, если вас несколько часов не выпускают из холодного автозака или не разрешают вашим близким передать в отдел еду. Примеры документов можно посмотреть на сайте "Команды 29". 

Также различные юристы и правозащитники советуют отказаться от государственного защитника. Часто полицейские приглашают дружественных себе юристов, из сотрудничества с которыми ничего хорошего не выйдет, пишет "ОВД-Инфо". 

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