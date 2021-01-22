Путин предложил отменить возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий назначаемым им госслужащим работать на некоторых должностях без ограничения по возрасту, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Пока предельный возраст для госслужащих – 65 лет. В пояснительной записке указано, что Путин предлагает продлить этот срок для категорий руководителей "высшей группы должностей" до 70 лет, а в "отдельных случаях" позволить "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям" работать и после достижения этого возраста.

В 2019 году Госдума разрешила Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз. После этого Виктор Садовничий остался на посту ректора МГУ на пять лет, до 2024 года: в 2019 году ему было 80 лет. Также на должности ректора СПбГУ остался Николай Кропачев, которому на тот момент было 60 лет.

Президент, согласно Конституции, самостоятельно назначает высшее командование Вооруженных сил России, главу Следственного комитета и полпредов.

фото: пресс-служба Кремля