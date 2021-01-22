"ВКонтакте" заблокировал встречи акций в поддержку Навального по требованию Генпрокуратуры

"ВКонтакте" заблокировала все встречи митингов, анонсированных штабами Навального в разных городах.

Уже недоступны странички встреч в Петербурге, Москве и всех других городах. При попытке открыть их появляется сообщение: "Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 № 27-31-2021/Ид430-21". Из других стран странички загружаются.

Ранее Роскомнадзор отчитался, что соцсети удаляют призывы к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях протеста . Сообщалось об удалении постов из "ВКонтакте", TikTok и Instagram.

Ранее штабы Навального анонсировали акции протеста по всей России в ближайшие выходные после ареста Алексея Навального и публикации расследования о "дворце Путина". После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, задерживать сторонников Навального.

В школах, муниципалитетах и администрациях районов Петербурга призвали родителей уберечь детей от участия в несогласованных митингах. Обращались даже к родителям детсадовцев. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру