Полиция приходит домой к петербургским оппозиционерам: Одного через дверь предостерегли от митингов

Председатель Выборгского отделения "Яблоко" и член бюро партии Юрий Багров сообщил ЗАКС.Ру, что 22 января к нему домой пришел участковый. Дверь ему "яблочник" не открыл. Тогда полицейский находясь в коридоре зачитал предостережение от участия в митингах и напомнил о статье 20.2 КоАП. В ней говорится о мерах ответственности, которые грозят нарушившим порядок проведения митингов и других акций.

Из опубликованной Багровым видеозаписи следует, что полицейский назвал свое посещение оппозиционера "информационным". Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что к ним в отдел поступили сведения о людях, которые участвуют в акциях протеста:

- В наш адрес поступили сведения о том, что на территории обслуживания 59 отдела полиции проживают участники публичных протестных мероприятий.

Баргов отметил, что ранее никогда не привлекался по статье 20.2 КоАП. В чем причина такого предупреждения, "яблочник" не знает.

- Возможно у нас уже членство в легальной политической организации является основанием для предупреждений. Тот факт, что я когда-то выступал заявителем согласованных мероприятий по бумажкам… Тоже не основание. К тем мероприятиям, где я был заявителем, я не помню вообще претензий, - сообщил Багров.

Также полицейские пришли домой к муниципальному депутату МО "Ульянка" от Партии роста Павлу Кондрашову, о чем он рассказал ЗАКС.Ру. По словам мундепа, сам он находится на работе, а дома осталась его мать. Она дверь полицейским не открыла, уточнил Кондрашов. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов обещали дождаться мундепа и сейчас опрашивают соседей.

Полицейские представились уголовным розыском и сказали, что хотят взять у депутата некие показания, рассказал Кондрашов. По его мнению, правоохранительные органы пришли к нему для выдачи предостережения из-за акции 23 января.

Ранее 21 января полицейские с предупреждением о том, что не стоит участвовать в несогласованных акциях, пришли к юристке "Апологии протеста" Варваре Михайловой и корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю. До этого сотрудники правоохранительных органов ходили по домам активистов и оппозиционеров в других российских городах.