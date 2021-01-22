Вишневский внёс 38 своих поправок в закон о ЗНОП

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский внёс 38 поправок ко второму чтению закона о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), о чём оповестил подписчиков в соцсетях.

В частности, парламентарий предлагает включить в перечень ЗНОП такие территории, как: сквер в Кузнечном переулке; участок "Анны-Новы" в Муринском парке; парк Малиновка; полосы в Удельном парке; 2,6 га в Полюстровском парке; части Парка 300-летия в районе Приморского проспекта, 137; бульвар на Октябрьской набережной в районе Русановской улицы; весь парк Интернационалистов; часть территорий на Малой Охте и ряд других.

"Кроме этого, в поправку комиссии по городскому хозяйству вошли заранее заявленные мной поправки по сохранению в ЗНОП двух скверов в Свечном переулке, поправка о включении в ЗНОП территории на ул. Савушкина, 112 (где хотели строить ТЦ "Астана") и поправка о сохранении Литовского сада", - уведомил Вишневский, уточнив, что все его предложения основаны на обращениях петербуржцев и активистов.

Также сегодня депутат Алексей Ковалёв внес свою поправку о закреплении за сквером у музея Достоевского в Кузнечном переулке статуса ЗНОП.

Днём ранее, 21 января, на заседании постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным​ вопросам рассматривалось предложение исключить сквер в Кузнечном переулке из перечня ЗНОП. В мае 2019 года Беглов перед губернаторскими выборами назвал строительство на месте сквера недопустимым, в ноябре 2020 года он внес сквер в список для включения в перечень ЗНОП, в декабре ЗакС принял эти поправки в первом чтении. Но ко второму чтению поступило предложение вернуть все как было. Подробнее о заседании – в материале ЗАКС.Ру

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