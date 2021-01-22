Полиция задержала акциониста Казака, не дав ему спеть песню "Перемен"

В центре Петербурга у ТРЦ "Галерея" в пятницу, 22 января, полицейские задержали художника-акциониста Вадима Казака, планировавшего устроить перформанс, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Задержанный успел сказать журналистам, что будет петь песню группы Кино "Перемен" с собственными словами на злобу дня. Он хотел посвятить исполнение Алексею Навальному.

После того, как Казак достал листы бумаги с текстом песни, к нему подошли полицейские и попросили проследовать с ними в автомобиль. Сотрудники МВД сказали, что это связано с правонарушением, которое акционист совершил в феврале 2020 года.

Художник не сопротивлялся задержанию. Заходя в полицейский автомобиль он крикнул: "Мы ждём перемен!".

Отметим, 1 февраля 2020 года Казака задерживали во время акции против принятия поправок в Конституцию на Сенатской площади.

Сергей Еремеев