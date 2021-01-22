В МВД полицейским поручили прийти на работу 23 января для уборки помещений

Замглавы МВД РФ Виталий Шулика издал указ, согласно которому в грядущую субботу, 23 января, всему личному составу необходимо появиться на рабочем месте для санитарной уборки помещений. Копией распоряжения делится "Медуза".

Источники издания, близкие к силовым структурам, подтвердили подлинность документа.

"Организовать проведение личным составом 22-23 января 2021 г. мероприятий по обеспечению чистоты и порядка в служебных помещениях", - следует из текста распоряжения.

Рабочие помещения следует намыть в целях профилактики распространения коронавируса.

Указ направлен руководителям подразделений центрального аппарата МВД, территориальных органов и организаций системы МВД. Документ датируется 20 января.

Собеседник "Медузы" заявил, что впервые сталкивается с тем, что полицейских вызывают в субботу для уборки помещений, и предположил, что таким образом всех завуалированно собирают для работы на акциях протеста.