Юриста ФБК Лося отправили в спецприёмник на трое суток

Столичный Симоновский райсуд арестовал на трое суток юриста Фонда борьбы с коррупцией* Владлена Лося, признав его виновным в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП), передает "МБХ медиа".

Лося, как и других членов ФБК, задержали накануне, 21 января, в гостинице, где ему приходилось находиться из-за карауливших его у дома силовиков. После того, как он попал в отдел, к нему не пускали защитника.

Также Лосю, являющемуся гражданином Белоруссии, вручили уведомление о том, что он должен до 25 января покинуть РФ. Параллельно его уведомили о запрете на въезд в страну до 2023 года.

Ранее сегодня суд отправил под 9-суточный административный арест пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

*Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом в России