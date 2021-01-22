В Петербурге ослабили антиковидные ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление об антикоронавирусных ограничениях. Теперь в городе организацаям дополнительного образования разрешается проводить очные занятия в своих помещения. Это касается как частных, так и государственных компаний.

Также правительство разрешает работать художественным, спортивным, физкультурно-оздоровительным, досуговым и другим секциям, если их услуги оплачиваются из городского бюджета и предоставляются они в госучреждениях. Все изменения вступают в силу с 23 января.

Остальные органичения остаются в силе до 31 января.

Напомним, 15 января апппарат вице-губернатора Евгения Елина сообщил, что после 20 января правительство будет обсуждать ослабление антикоронавирусных ограничений.

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