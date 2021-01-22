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17:18

Прокуратура Петербурга заявила о "негативных последствиях" участия в несогласованном митинге

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга заявила о "негативных последствиях" участия в несогласованном митинге

Прокуратура Петербурга разместила на своем сайте сообщение, в котором заявила об ответственности за организацию и участие в несогласованном публичном мероприятии.

При этом ведомство указало и точную дату предстоящей акции протеста, и место ее проведение в Петербурге. Прокуратура подчеркнула, что "указанное мероприятие с органами исполнительной власти" города "в установленном законом порядке не согласовано".

"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - заявили в прокуратуре.

Ранее штабы Навального анонсировали акции протеста по всей России в ближайшие выходные после ареста Алексея Навального и публикации расследования о "дворце Путина". После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, задерживать сторонников Навального. Об ответственности за участие в акции ранее предупредило МВД, Генпрокуратура и РКН добиваются блокировки постов с призывами в соцсетях.

В школах, муниципалитетах и администрациях районов Петербурга призвали родителей уберечь детей от участия в несогласованных митингах. Обращались даже к родителям детсадовцев. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру

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