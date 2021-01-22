Светлану Уткину арестовали на 10 суток за пикет в поддержку ЗНОП

Бывшему муниципальному депутату, члену совета "Открытой России" Светлане Уткиной присудили 10 суток административного ареста, информирует "Открытка" в Telegram-канале.

Ее признали виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия).

Активистку задержали ещё 19 января на пикетах в защиту зеленых зон. В отделении полиции Уткина провела более суток: там же она объявила сухую голодовку, протестуя против ужасных условий содержания - ей не выдали ни одеяла, ни постельных принадлежностей, ни ужина.

Вместе с Уткиной у Гостиного двора 19 января задержали еще шестерых пикетчиков. Помимо "зеленой" темы, плакаты некоторых были посвящены оппозиционеру Алексею Навальному, отправленному на месяц в СИЗО по возвращении из Германии.