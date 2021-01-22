Сотрудника ФБК Албурова арестовали на 10 суток за твит с протестным призывом Навального

Мещанский райсуд Москвы обвинил сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Георгия Албурова в нарушении правил организации или проведения публичных мероприятий (20.2 КоАП РФ) и отправил его под 10-суточный административный арест. О решении инстанции соратник Алексея Навального известил в своем Twitter.

Протокол на Албурова составили из-за твита, в котором он опубликовал обращение Навального с призывом выходить на акции протеста. При этом в посте не указано ни даты, ни места, ни времени проведения какого-либо митинга. Невзирая на это суд счёл, что таким образом Албуров организовал несанкционированную акцию протеста.

Днём ранее Албурова задержали на Ленинградском вокзале в Москве. Его доставили в ОВД по Красносельскому району, где и оставили впоследствии на ночь.

Ранее сегодня суд отправил под 9-суточный административный арест пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, а также юриста ФБК Владлена Лося. Любовь Соболь, в свою очередь, инкриминировали 250 тысяч рублей штрафа.

*Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом в России