Смольный анонсировал запись на прививку от коронавируса через сайт госуслуг Петербурга с 1 февраля

С 1 февраля петербуржцы смогут записываться на прививку от коронавируса через портал госуслуг в Петербурге через специальную форму, сообщили в Смольном.

По словам губернатора Александра Беглова, таким образом можно будет "развести потоки желающих привиться и быстро провести иммунизацию горожан, в том числе пожилых людей". Он надеется, что такое разделение позволит "избежать излишней нагрузки на поликлиники".

Также с 1 февраля планируется запустить запись на прививку через справочную службу 122. Пока на вакцинацию можно записаться через специальный раздел на портале "Здоровье петербуржца", а также через регистратуры поликлиник. Ожидается, что к 1 февраля число пунктов для вакцинации возрастет с нынешних 70 до 100.

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