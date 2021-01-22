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18:56

Депутат Цивилев: Перед каждой несогласованной акцией людей предупреждают о ее незаконности

фото ЗакС политика Депутат Цивилев: Перед каждой несогласованной акцией людей предупреждают о ее незаконности

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Алексей Цивилев в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что перед всеми несанкционированными протестами ведется активная работа по предупреждению участия в ней граждан. 

- Это всегда так перед несанкционированным митингом. Я не вижу разницы, что сейчас, что год назад - все одинаково, - считает парламентарий.

Ранее студенты петербургских учебных заведений стали сообщать о том, что руководство организаций предупреждает их о том, что в несогласованных акциях и митингах участвовать не следует. С аналогичными предупреждениями выступила прокуратура Петербурга, а сотрудники правоохранительных органов пришли к нескольким петербургским оппозиционерам, юристке "Апологии протеста" и корреспонденту "Медиазоны". Группы образовательных учреждений "ВКонтакте" с 21 января публикуют призыв к родителям уберечь детей от участия в несогласованных акциях. 

По мнению Цивилева, все идет в обычном режиме. Парламентарий добавил, что его первая в жизни акция у комитета по делам молодежи (сейчас - комитет по молодежной политике) тоже была не санкционирована.

- Мне звонили сотрудники полиции и говорили, что, если я приду на акцию, меня заберут. Я пришел - меня забрали, - поделился депутат.

Пресс-секретарь комитета по вопросам законности и правопорядка сообщил ЗАКС.Ру, что у ведомства была оперативная информация о предстоящей акции, ей занимались, но никакие рассылки предупреждений комитет не проводил. Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти Вячеслав Степченко пообещал ЗАКС.Ру выяснить, по какой причине к муниципальному депутату от Партии роста Павлу Кондрашову и члену бюро партии "Яблоко" Юрию Багрову 21 января пришли сотрудники полиции с предупреждением о том, что не стоит принимать участие в протестных мероприятиях. 

22 января в интернете появились фотографии огороженного железным забором Гостиного двора, у которого регулярно протестующие проводят акции. Пресс-секретарь комитета по вопросам законности также заявил, что ведомство установкой ограждения не занималось. Он предположил, что это могли сделать полицейские. 

Начальник отдела информации в ГУ МВД в Петербурге Степченко удивился, что о причинах установки ограждения ЗАКС.Ру обратился к нему. На предположение о том, что забор выставили правоохранительные органы, Степченко ответил:

- Ни разу не видел полицейского с ограждением. 

Напомним, 23 января сторонники оппозиционера Алексея Навального намерены провести в центрах своих городов акции протеста. Сам оппозиционер находится под арестом после возвращения из Германии. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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