Полиция Архангельска прекратила дело против Варламова об оскорблении власти

Управление МВД по Архангельской области прекратило производство по делу в отношении блогера Ильи Варламова об оскорблении власти, передает "МБХ медиа".

В определении указано, что решение принято по итогам проверки "в связи с отсутствием в ваших действиях состава административного правонарушения". Экспертиза пришла к выводу, что высказанные Варламовым бранные слова ни к кому не обращены и служат для выражения эмоций блогера, будучи реакцией на ситуацию, связанную с условиями жизни жителей.

Пару дней назад стало известно, что Варламова вызвали в полицию Архангельска после его высказываний. Дело собирались возбудить по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти в интернете).