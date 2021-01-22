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22 января, 20:56

Суд арестовал московского мундепа Котова на пять суток

фото ЗакС политика Суд арестовал московского мундепа Котова на пять суток

Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток столичного муниципального депутата Виктора Котова, передает "Апология протеста".

На Котова составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полицейского). По версии полиции, он якобы самовольно пробежал через контрольно-пропускной пункт в сторону главного входа отдела полиции "Даниловский". После этого, сообщал мундеп, старший сержант полиции Пронин применил к нему физическую силу.

Котова задержали накануне, он провел прошлую ночь в отделе полиции. В тот же отдел доставили накануне и юриста ФБК* Владлена Лося. 22 января суд арестовал его на трое суток.

Ранее сегодня суд отправил под 9-суточный административный арест пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, а сотрудника ФБК Георгия Албурова – на 10 суток. Также суд оштрафовал Любовь Соболь на 250 тысяч рублей. Все решения суд вынес накануне несогласованных акций протеста, которые сторонники Навального анонсировали после ареста политика.

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