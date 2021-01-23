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0:17

К Резнику пришли из прокуратуры из-за его выступления в ЗакСе

фото ЗакС политика К Резнику пришли из прокуратуры из-за его выступления в ЗакСе

Сотрудница прокуратуры приходила поздно вечером 22 января к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику, сообщил сам политик в своем Telegram-канале.

По его словам, общение произошло через дверь. 

"Приходила прокуратура. Хотела вручить предостережение о чем-то. Пожелал непрошеным гостям спокойной ночи", - написал Резник.

Парламентарий добавил, что представительница ведомства также "тревожила" его соседей. Позже разговор гостей с депутатом состоялся:

"Тетенька из прокуратуры через дверь бубнит: мне вменяется выступление в парламенте за "власть-народу и свободу Навальному!" То есть меня предупреждают о недопустимости того, что я уже сделал".

Напомним, на заседании ЗакСа в среду, 20 января, Резник в присутствии губернатора Александра Беглова и троих его заместителей сказал с трибуны: "Власть - народу, свободу Навальному!". После этого он посвятил арестованному оппозиционеру стихи Аполлона Майкова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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