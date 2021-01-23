Вишневский попросил полицию воздержаться от применения силы на акции "навальнистов"

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский 22 января направил письмо начальнику Главного управления МВД России по Петербургу Роману Плугину по поводу субботней несанкционированной акции, которую обещали провести сторонники Алексея Навального

Парламентарий настаивает на том, чтобы сотрудники полиции не применяли силу и отказались от необоснованных задержаний.

"Обязанность сотрудников полиции - охрана общественного порядка, а не подавление мирных протестов, обеспечение безопасности участников публичных акций, а не ограждение власти от критических высказываний со стороны граждан, в том числе на улицах города", - написал депутат.

Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что аналогичные письма местному полицейскому руководству направили также депутаты-"яблочники" из Москвы и Пскова.

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