Члена ЛПР в Петербурге Ивана Остапчука задержали перед акцией протеста

Полицейские задержали члена Либертарианской партии в Петербурге Ивана Остапчука, сообщает Telegram-канал "Автозак LIVЕ".

По данным канала, Остапчука задержали у его дома, когда он ждал такси. Его увезли в отдел полиции, причина задержания пока неясна.

На 23 января сторонники Алексея Навального после ареста политика анонсировали несогласованные акции протеста по всей России, в том числе в Петербурге. В последние несколько дней полицейские приходили к активистам с предупреждением о недопустимости участия в несанкционированных митингах. К примеру, к активистку Красимиру Врански пришли дважды за сутки, в последний раз – рано утром 23 января.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.