В России начались акции протеста в поддержку Алексея Навального

В разных городах России начались несогласованные акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального, во Владивостоке ОМОН жестко разогнал протестующих, передает "ОВД-Инфо". На опубликованном в Telegram проекта видео видно, как бойцы ОМОН в бегут на толпу протестующих.

Сообщается, что в протестах участвовали порядка тысячи жителей города. Как пишет VL.ru, в основном это были взрослые люди 20-40 лет, встречались и пожилые граждане. Протестующие прошлись шествием, в стычках с омоновцами были задержаны 23 человека, спустя после трех часов акции митингующие разошлись, правоохранители – тоже.

В Хабаровске собралось около тысячи митингующих, по данным DVHab.ru. Они водили хороводы вокруг сотрудников ОМОН, попытались пройтись шествием по городу. По данным "ОВД-Инфо", задержано 27 участников акции.

В Якутске собралось несколько сотен протестующих, видео с моментами задержаний публикует News.Ykt.Ru. Сообщается о 13 задержанных. Тем временем в Якутске держатся морозы в -50 градусов.

Акции протеста проходят также в Магадане, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Южно-Сахалинске, Чите, Барнауле, Новосибирске, Красноярске и ряде других городов. Готовятся власти и правоохранители к акциям в других городах. Так, в Москве на Пушкинской площади коммунальщики неожиданно начали перекладывать тротуарную плитку, заметил "Проект". По словам работников коммунальных служб, ремонт на площади со стороны Страстного бульвара может занять весь день. Сообщается, что сквер уже патрулируют сотрудники полиции.

В Петербурге тоже ждут протестов. Накануне у Гостиного двора, где часто активисты проводят пикеты, установили ограждения. Утром 23 января задержали члена ЛПР в Петербурге Ивана Остапчука.

Протесты в поддержку Алексея Навального его сторонники анонсировали после ареста политика. После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, а также задерживать сторонников Навального. Об ответственности за участие в акции ранее предупредили МВД и прокуратура, Генпрокуратура и РКН добиваются блокировки постов с призывами в соцсетях. СК возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.