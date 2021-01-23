18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:20

В России начались акции протеста в поддержку Алексея Навального

фото ЗакС политика В России начались акции протеста в поддержку Алексея Навального

В разных городах России начались несогласованные акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального, во Владивостоке ОМОН жестко разогнал протестующих, передает "ОВД-Инфо". На опубликованном в Telegram проекта видео видно, как бойцы ОМОН в бегут на толпу протестующих.

Сообщается, что в протестах участвовали порядка тысячи жителей города. Как пишет VL.ru, в основном это были взрослые люди 20-40 лет, встречались и пожилые граждане. Протестующие прошлись шествием, в стычках с омоновцами были задержаны 23 человека, спустя после трех часов акции митингующие разошлись, правоохранители – тоже.

 В Хабаровске собралось около тысячи митингующих, по данным DVHab.ru. Они водили хороводы вокруг сотрудников ОМОН, попытались пройтись шествием по городу. По данным "ОВД-Инфо", задержано 27 участников акции.

В Якутске собралось несколько сотен протестующих, видео с моментами задержаний публикует News.Ykt.Ru. Сообщается о 13 задержанных. Тем временем в Якутске держатся морозы в -50 градусов.

Акции протеста проходят также в Магадане, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Южно-Сахалинске, Чите, Барнауле, Новосибирске, Красноярске и ряде других городов. Готовятся власти и правоохранители к акциям в других городах. Так, в Москве на Пушкинской площади коммунальщики неожиданно начали перекладывать тротуарную плитку, заметил "Проект". По словам работников коммунальных служб, ремонт на площади со стороны Страстного бульвара может занять весь день. Сообщается, что сквер уже патрулируют сотрудники полиции.

В Петербурге тоже ждут протестов. Накануне у Гостиного двора, где часто активисты проводят пикеты, установили ограждения. Утром 23 января задержали члена ЛПР в Петербурге Ивана Остапчука.

Протесты в поддержку Алексея Навального его сторонники анонсировали после ареста политика. После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, а также задерживать сторонников Навального. Об ответственности за участие в акции ранее предупредили МВД и прокуратура, Генпрокуратура и РКН добиваются блокировки постов с призывами в соцсетях. СК возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:55 Метрополитен закрыл "Адмиралтейскую" на выход пассажиров перед акцией протеста в Петербурге

10:39 Члена ЛПР в Петербурге Ивана Остапчука задержали перед акцией протеста

10:25 Полиция предостерегла Красимира Врански от участия в несогласованной акции второй раз за сутки

0:34 Вишневский попросил полицию воздержаться от применения силы на акции "навальнистов"

0:17 К Резнику пришли из прокуратуры из-за его выступления в ЗакСе

22 января, 20:56 Суд арестовал московского мундепа Котова на пять суток

22 января, 19:29 МВД объявило о доследственной проверке из-за "организации провокаций" штабами Навального

22 января, 18:59 В Архангельске закрыли вход на центральную площадь в "протестную" субботу из-за демонтажа ёлки

22 января, 18:36 Гостиный двор оградили забором перед субботней акцией "навальнистов"

22 января, 17:57 СК возбудил дело о призывах к участию несовершеннолетних в несогласованных протестах


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:55 Метрополитен закрыл "Адмиралтейскую" на выход пассажиров перед акцией протеста в Петербурге

11:20 В России начались акции протеста в поддержку Алексея Навального

10:39 Члена ЛПР в Петербурге Ивана Остапчука задержали перед акцией протеста

10:25 Полиция предостерегла Красимира Врански от участия в несогласованной акции второй раз за сутки

0:34 Вишневский попросил полицию воздержаться от применения силы на акции "навальнистов"

0:17 К Резнику пришли из прокуратуры из-за его выступления в ЗакСе

22 января, 20:56 Суд арестовал московского мундепа Котова на пять суток

22 января, 20:20 Полиция Архангельска прекратила дело против Варламова об оскорблении власти

22 января, 19:56 Кипр откроет границы для россиян с 1 марта

22 января, 19:29 МВД объявило о доследственной проверке из-за "организации провокаций" штабами Навального

22 января, 19:19 Возвращение Казака

22 января, 18:59 В Архангельске закрыли вход на центральную площадь в "протестную" субботу из-за демонтажа ёлки

22 января, 18:56 Депутат Цивилев: Перед каждой несогласованной акцией людей предупреждают о ее незаконности

22 января, 18:47 Смольный анонсировал запись на прививку от коронавируса через сайт госуслуг Петербурга с 1 февраля

22 января, 18:36 Гостиный двор оградили забором перед субботней акцией "навальнистов"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru