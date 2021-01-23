В Петербурге задержали журналистов Sota Vision и редакторов нескольких Telegram-каналов перед протестами

Полицейские задержали в Александровском саду корреспондентов Sota Vision Петра Иванова и Анастасию Карпину, сообщил Иванов.

По словам Иванова, при них были пресс-карты и опознавательные знаки: у Иванова – нарукавник Союза журналистов Петербурга, у Карпиной – жилет с надписью "Пресса". Полицейские задержали их "до выяснения обстоятельства".

"Апология протеста" сообщает о задержании художницы Юлии Быленок. Ее забрали в отдел полиции прямо из дома. Telegram-канал "ЯГражданин" сообщает, что задержаны редакторы канала "Объектив Реалий" Ян Кутин, Андрей Макашов и редактор канала "ПЬЯТNIЦА" Ника Самусик.

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