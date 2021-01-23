В Петербурге задерживают журналистов и редакторов Telegram-каналов перед протестами

Полицейские задержали в Александровском саду корреспондентов Sota Vision Петра Иванова и Анастасию Карпину, сообщил Иванов.

По словам Иванова, при них были пресс-карты и опознавательные знаки: у Иванова – нарукавник Союза журналистов Петербурга, у Карпиной – жилет с надписью "Пресса". Полицейские задержали их "до выяснения обстоятельства".

"Апология протеста" сообщает о задержании художницы Юлии Быленок. Ее забрали в отдел полиции прямо из дома. Telegram-канал "ЯГражданин" сообщает, что задержаны редакторы канала "Объектив Реалий" Ян Кутин, Андрей Макашов и редактор канала "ПЬЯТNIЦА" Ника Самусик.

Обновлено 12:56 На Сенатской площади задержан корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, при нем были и пресс-карта, и жилет с надписью "Пресса".

Фото: скриншот с видео "Новая в Петербурге"

Обновлено 13:04 Корреспондент "Коммерсанта" в Петербурге Марина Царева сообщила, что сотрудники полиции задержали ее и ее коллегу Олега Дилимбетова.

фото ЗАКС.Ру

Обновлено 13:10 Задержан корреспондент "Невских новостей" Кирилл Конторщиков.

Обновлено 13:14 По словам Марины Царевой, полицейские отпустили ее, потому что мест в автозаке больше не осталось. "Ладно, идите, а то задержим", - приводит она слова правоохранителя.

Обновлено 13:44 Задержана корреспондент "Русской планеты" Анастасия Красильникова. Френкель сообщил, что также задержан сотрудник RTVI Михаил Шептун.

Обновлено 13:48 Задержана журналистка "Медузы" Александра Сивцова.

В общей сложности задержаны не менее 20 человек.

На 23 января сторонники Алексея Навального анонсировали несогласованные митинги из-за ареста политика – и в Петербурге в том числе. В разных городах митинги уже прошли или начались, в других городах к власти к ним еще готовятся.

В Петербурге выставляют ограждения, стягивают колонны техники и автозаков, приходят к активистам с предостережениями о недопустимости участия в несогласованных протестах. Сотрудники ОМОН замечены у Сенатской площади, Дворцовой площади и Гостиного двора. Ранее задержали члена ЛПР Ивана Остапчука. Метрополитен объявил о закрытии "Адмиралтейской" на выход с 12:00.