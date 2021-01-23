Дворцовый и Благовещенский мосты закрыли для пешеходов перед митингами в поддержку Навального

Благовещенский и Дворцовые мосты через Неву оказались перекрыты для движения пешеходов, сообщили очевидцы в Telegram.

Также метрополитен Петербурга сообщил, что выход со станции "Невский проспект" на канал Грибоедова закрыт на выход, работает только на вход.

Ранее на выход также закрыли станцию метро "Адмиралтейская", на вход – "Площадь Мужества".

Тем временем на Сенатской площади продолжаются задержания, всего полицейские отправили в автозак около 20 человек. В том числе - сотрудников СМИ, имевших при себе нужные документы, которые носили опознавательные знаки - жилеты и рукава Союза журналистов Петербурга.

На 23 января сторонники Алексея Навального анонсировали несогласованные митинги из-за ареста политика – и в Петербурге в том числе. В разных городах митинги уже прошли или начались, в других городах к власти к ним еще готовятся.