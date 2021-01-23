В Москве перед протестами задержали Варламова и еще несколько десятков человек

Сотрудники полиции задерживают людей на Пушкинской площади в Москве перед несогласованной акцией протеста в поддержку Алексея Навального, в том числе задержан блогер Илья Варламов, сообщает "Новая газета".

По подсчетам издания, уже задержаны около 20 протестующих, силовики действуют жестко, отталкивают журналистов. По словам корреспондентов "Новой" задерживают, в том числе, случайных людей. "МБХ медиа" пишет о более чем 50 задержанных.

Продолжаются задержания и в Петербурге. Корреспонденты ЗАКС.Ру сообщают, что уже два автозака с задержанными отъехали от Сенатской площади, протестующих отводят в третий. Только в третьем автозаке уже находятся 18 задержанных. Общее число, по данным "МБХ медиа" превышает 50. По оценкам ЗАКС.Ру, на месте событий собралось около 2 тысяч протестующих.

Фото: ЗАКС.Ру

На 23 января сторонники Алексея Навального анонсировали несогласованные митинги из-за ареста политика – и в Петербурге в том числе. В разных городах митинги уже прошли или начались, в других городах к власти к ним еще готовятся.