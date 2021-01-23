СК завел на активиста Иванкина дело об оскорблении полицейских из-за пикета у Гостиного двора

Следственный комитет возбудил в отношении петербургского активиста Павла Иванкина уголовное дело по статье об оскорблении представителей власти из-за пикета у Гостиного двора, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков.

По его словам, дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на Иванкина завели из-за плаката, с которым он вышел в пикет к Гостиному двору 19 января. На плакате была надпись, выражавшая резко негативное отношение Иванкина к сотрудникам полиции. Сейчас в квартире активиста проводится обыск.

Тем временем в Петербурге начинается несогласованная акция протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. В районе Сенатской площади, по подсчетам ЗАКС.Ру, собрались около двух тысяч человек. Полиция задерживает пришедших, в автозаки попали уже несколько десятков человек, в том числе – сотрудники СМИ, имевшие при себе необходимые для работы на акции документы и опознавательные знаки. Их увезли в отделы полиции.

В городе выставляют ограждения, у Сенатской, Гостиного двора, на Дворцовой площади замечены сотрудники ОМОН и разная техника – автозаки, уборочные машины, полицейские автомобили, минивены. На выход закрыты станции метро "Адмиралтейская" и "Невский проспект", выход на канал Грибоедова. Также сообщалось о закрытии для пешеходов Благовещенского и Дворцового мостов.

фото: Сергей Еремеев / ЗАКС.Ру