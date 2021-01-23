В Москве полиция выключила электричество в квартире, где находятся сотрудники "Дождя"

Сотрудники полиции пришли в квартиру в районе Пушкинской площади, где находились сотрудники телеканала "Дождь". Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

По словам сотрудников телеканала, правоохранители выключили электричество в квартире и "залезли на крышу". Также сообщается, что полиция забрала паспорт у журналиста Алексея Коростелева.

"Сотрудники полиции сообщили Коростелеву, что повезут его на удостоверение личности. Свои действия они объяснили тем, что в паспорте есть, как они сказали, изъян. "Говорят, я подделал паспорт", - передают слова журналиста в соцсетях "Дождя".

На Пушкинской площади, как передает "Медиазона", силовики начали теснить людей. Полиция действует грубо: в ход идут дубинки и кулаки. Сообщается, что подросток примерно 14 лет был задержан во время интервью журналистам.

Акции в поддержку арестованного Алексея Навального проходят по всей стране 23 января. В Петербурге массовые задержания проходят на Сенатской площади. Точное число задержанных пока сложно оценить, полиция использует уже четвертый автобус, в который заталкивают схваченных людей.