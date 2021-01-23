Полиция оттесняет протестующих на Сенатской площади в Петербурге

Полицейские начали оттеснять протестующих, которые собрались на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального в Петербурге, сообщают корреспонденты ЗАКС.Ру.

Группа собравшихся встала в сцепку и от Исаакиевского собора двинулась к ограждениям, установленным на Сенатской площади. Там их встретили сотрудники ОМОН. Они прорвали сцепку, выдернули несколько человек и увели их, остальная толпа отошла назад.

На Невском проспекте задержали главного редактора TJ Сергея Звезду и блогера Диму Сыендука.

Ориентировочно задержано до 100 человек: от Сенатской площади уже отъехали четыре полных автозака, примерно рассчитанные на два десятка человек. Общее число участников – не менее двух тысяч, люди заполняют и площадь, и Исаакиевскую площадь, и набережную Мойки. Задерживали, в том числе сотрудников СМИ, имевших при себе необходимые для работы на акции документы и опознавательные знаки.

В городе выставляют ограждения, у Сенатской, Гостиного двора, на Дворцовой площади замечены сотрудники ОМОН и разная техника – автозаки, уборочные машины, полицейские автомобили, минивены. На выход закрыты станции метро "Адмиралтейская" и "Невский проспект", выход на канал Грибоедова. Также сообщалось о закрытии для пешеходов Благовещенского и Дворцового мостов.

фото: Андрей Швед / MR7