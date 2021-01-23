В Москве задержали Любовь Соболь

В центре столицы на акции в поддержку арестованного Алексея Навального была задержана его соратница Любовь Соболь, передает телеканал "Дождь".

В момент задержания Соболь давала интервью журналистам и общалась с пришедшими на Пушкинскую площадь гражданами. Силовики грубо растолкали собравшихся вокруг сторонницы Навального людей и схватили ее. Вслед силовикам толпа выкрикивала "Фашисты".

Акции в поддержку политика Алексея Навального проходят 23 января по всей России. По данным "ОВД-Инфо", на 13:30 задержаны 369 человек. В Петербурге несколько уже несколько десятков задержанных на Сенатской площади.