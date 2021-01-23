МВД предупредило митингующих о последствиях провокационных действий в отношении полицейских

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы дадут правовую оценку каждому факту "провокационных действий" на несогласованных акциях протеста и неподчинения требованиям полицейских, передает ТАСС.

"МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", - заявила Волк.

По всей России идут акции протеста против ареста Алексея Навального, в том числе – в Петербурге. По словам корреспондентов ЗАКС.Ру, собрались ранее около 2 тысяч человек, и число протестующих продолжает расти. ОМОН оттеснил митингующих с Сенатской площади к Исаакиевскому собору. Задержаны несколько десятков человек, в автозак отправляли и сотрудников СМИ, имевших при себе необходимые для работы на акции документы и опознавательные знаки.

В городе выставляют ограждения, у Сенатской, Гостиного двора, на Дворцовой площади замечены сотрудники ОМОН и разная техника – автозаки, уборочные машины, полицейские автомобили, минивены. На выход закрыты станции метро "Адмиралтейская" и "Невский проспект", выход на канал Грибоедова. Также сообщалось о закрытии для пешеходов Благовещенского и Дворцового мостов.